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Abdullah Avcı: Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'dan en az bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta sonu bir şölene hazırlandıklarını söyledi. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok az kaldı"

"Bize 5 maçta 4 puan yeterli oluyordu, bugün 3'ünü aldık. Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları eski yeni fark etmez, sandıklardan çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Oyuncularıma, camiama teşekkür ediyorum. Çok az kaldı."

"İyi bir takımla oynadık"

"34 haftadır bir oyun standartıyla geldik. Bazen inişler çıkışlar olacak. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. İyi savunma yapmak çok önemliydi. 3. golü bulduktan sonra finalleri daha iyi yapabilirdik."

"Kaldı 1"

"Finaller zordur, bir final kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık. Çok mutluyuz. Başlamadan 4 puana ihtiyacımız vardı, şu an kaldı 1."

  • "İyi ki Trabzonspor var"
  • "Daha kazanacağımız maçlar, alacağımız puanlar, kaldıracağımız kupalar var. Sezon başında 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istemiştim. Geldiğimiz noktada, 1 puana ihtiyacımız var."

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