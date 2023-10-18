Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Bordo-mavililer tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşmeye imzayı atmıştı. Trabzonspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Yeni gelmedim geri geldim. En iyisini yapmak için buradayım"





'İsrail - Filistin süreci'

"Dünyanın yaşadığı hassasiyeti, İsrail - Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz. Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır. Dünden beri bu konuyla ilgili canım sıkkın"





🎙Abdullah Avcı: "Çocukların ve masumların öldürüldüğü hiçbir savaşın kazananı olmaz." pic.twitter.com/sMVuwKI0vx — SPOR (@yenisafakspor) October 18, 2023

'En güzel günleri, duyguları hep beraber yaşadık'

"2 sene 4 ay, toplamda 28 ay Trabzonspor'da görev yaptım. Hayatımın belki de en güzel günlerini, duygularını hep beraber yaşadık. İlk senemizde Avrupa kupalarına katıldık, o arada 1 sene sonrasının yatırımını yaptık. Uzun süre sonra kovalanan şampiyonluğu yakalayabilmek için bir planlama yaptık. Deneyimli bir takım kurduk. Planladığımız hedefimize, Türkiye Ligi'nin tarihinin en erken 2 şampiyonluğundan birini çok büyük üstünlük sağlayarak kazandık"





'Nerede kalmıştık?'

"Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Kısa süreçte, Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını alıp nerelere ulaşabiliyoruz, devre arasına ve sezon sonuna planlama yaparak hareket etmek hedeflerimiz var"





'Yan pas geri pas oynamaya devam edeceğim' (Gülerek)

"Avrupa'da şampiyon olan takımlar... Yan pasta birinci, dikine pasta birinci bu takımlar. Dikine pas atmak için yan pas yapmak zorundasın. Çünkü, boşluğu bulmak zorundasın. Eleştirileri biliyorum. Veriyi önünüze koyuyorum. Büyük takımlar, topu domine ederler. Bunu daha hızlandırmak, kaybettiği yerde almak, topa daha sahip olmak. Bunu oyuncu profilleri belirleyecek. Daha hızlı, daha şiddetli pas yapacağız"





'Türkiye Kupası hedef'

"Maç kazanma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Türkiye Kupası da önümüzde bir hedef. Bunların yanında gelecek sezonun planlamasını da yapacağız. Trabzonspor'un da, benim de hedeflerimiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de"





'Yusuf Sarı'yı Milli Takım'a ben gönderdim'

"Yusuf Sarı'nın sözleşmesini uzatmak istemiştik. Milli Takım'a da onu ilk ben gönderdim. Şampiyonluk sezonunda, sürekli oynamak söylediği için Rizespor'a gitti. Yusuf'u biz güzel anılarla anıyoruz ve seviyoruz. Bunu herkes bu şekilde bilsin"

Bakasetas sözleşme durumu

"Bakasetas ile daha görüşmedim. Sakatlığı oldu. Pazartesi sabah gelecek. Kendi doktoru var, o görecek. Tedavisi devam edecek. 4 haftalık süreç devam edecek"





'Nwakaeme'yi ben yollamışım gibi söylüyorlar'

"Nwakaeme'nin kalmasını istedik. O da adım attı. Kulübün mali süreciyle olmadı. Nwakaeme'yi ben yollamışım gibi söylüyorlar. İletişimim hala devam ediyor. Milli Takım ile adım geçince, Ercan'ı aradı, ben Türkiye'de oynadım, hocaya söyle beni milli takıma alsın dedi. Seviyoruz"



















