Abdullah Avcı: Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi?

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce görev yaptığı Başakşehir Futbol Kulübünün ligin en iyi organize olan takımı olduğunu belirterek, "Hafızası var, Emre Hoca'yla üstüne koyarak ilerliyorlar. Zor müsabaka bizi bekliyordu. Böyle iniş çıkışların olduğu süreçte tekrar kazanarak devam etmek bizim için önemliydi." dedi.

''Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin''

"Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin." diyen Avcı, "Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Başakşehir de biz de 27-28 müsabaka oynayan takımız. Diğerlerinden iki kat fazla. Başakşehir'e hem lig hem Avrupa'da başarılar diliyorum. Oyuncularıma bu süreçte yaptıkları fedakarlık ve kazandıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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Avcı, kendisi açısından son 1 haftanın nasıl geçtiğine ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Trabzonspor'da 26 ayı bitirdim. Bu süreçte Trabzonspor ligin en fazla puan alan, en fazla kupa alan takımı. Futbol içinde inişleri çıkışları olan süreçler yaşayabiliriz. Beni en çok yoran iki müsabaka var. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçları. Alanyaspor maçı başlıyor, 7 dakikada 3 pozisyon buluyoruz, sonra gol yiyor ve kırılıyoruz. Trabzonspor böyle kırılamaz. İki maç beni çok yormuştur. Bunla ilgili değerlendirme yapacağım. Başkana, yönetim kuruluna, Ertuğrul Doğan'a, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın, sokakta insanların gösterdiği teveccüh, saygı beni son derece memnun etmiştir. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeden devam edeceğim."

''Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi?

Avcı, bir süredir antrenmanda yapılan çalışmaların dışarıya sızdığını ve bunun kısa süre içerisinde ortaya çıkacağını ifade ederek, “26 aydır Trabzonspor takımı ligin en fazla puan alan takımı, en fazla kupa alan takımı. Futbolun içinde inişlerin çıkışların olduğu süreçlerde yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran, Karagümrük ve geçen haftaki Alanya maçı. Alanya maçı başlıyor 7.5 dakikada 3 pozisyon yakalıyoruz, sonra golü yiyoruz. Sporcu ruhlu Trabzonspor bu kadar kolay teslim olmaz. Bu iki maç beni çok yormuştur. Bu iki maçla alakalı değerlendirme yapacağım demiştim. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, yönetimine ve Ertuğrul Doğan’a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Kulübün içindekiler, taraftarlar, oyuncular göstermiş oldukları saygı ve teveccüh beni mutlu etmiştir. Vazgeçmeden devam edeceğim. Geldiğimizgünden bugüne kadar hem yarışırken, hem geliştirirken hem de kulübün her şeyiyle uğraşmak istemiyorum. Burası büyük bir kulüptür, altyapıyla organizasyon yapmaya çalışıyorum, üst yapıyla yapıyorum. Ben buranın CEO’su değilim ama elimden geleni yapıyorum. Bunu geliştirmeye çalışırken hassasiyetlerim var. İki hafta evvel Giresunspor maçı; taktik çalışıyorum ve rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Akşam bunu sosyal medyada görüyoruz. Dün denemedim, karıştırdım ve oda sosyal medyada. Bunu kim veriyor içeriden titiz bir şekilde takip ediyorum, bulacağım ve biliyorum da. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Herkes paçasına yapışamaz. Basın yok, bir şey yok. Antrenman yapıyoruz akşamleyin çıkıyor. Trabzonspor’a mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi? Kim veriyorsa, kim yayınlıyorsa. Bu sadece burayla ilgili değil, profesyoneller de dahil. İş mi yapacaklar, ilişki mi kuracaklar? İlişkide nasıl bilgi veriyorsunuz? Kendi çıkarınıza göre mi veriyorsunuz? Oyunda inişler çıkışlar olabilir, içinizdeki şeyleri niye dışarı çıkarıyorsunuz? Tek hizmet yerimiz Trabzonspor. Bir gün buradan giderken Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı gibi iz bırakmak istiyorum. Bununla ilgili sonuna kadar gideceğim. Trabzonspor’un menfaati için. Bu kişiyle ilgili başkan ve yönetimle görüşeceğim, yollar ayrılır. Bu yarayı pansuman edemezsin, kesmen gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

''Galatasaray ivme yakaladı''

Avcı, ligin ilk yarısı ve şampiyonluk yarışına ilişkin, "Galatasaray, son yakaladığı ivmeyle geçen sene bizim elde ettiğimiz gibi bir pozisyon yakaladı. İniş çıkışlar olacaktır. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir yarışın içinde olacaktır. Kaliteli kadroları var. Konyaspor, Kayserispor gibi takımlar da var. Genç nesil teknik direktörler oyun kalitesini arttırıyor. Kalite yüksek, rekabet daha fazla olacak gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

SPOR ÖZET | Trabzonspor-Başakşehir:1-0



