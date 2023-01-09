Abdullah Avcı'dan ağır yenilgi sonrasında çarpıcı mesajlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'a 5-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı'dan öne çıkanlar;
- "Hastalıklı bir durum var. Ekip olarak birçok şeyi deniyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Geçici bir durum gibi durmuyor. Bu süreç Trabzonspor'un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım."
Abdullah Avcı: "Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım!" pic.twitter.com/ActLIzhaCw
Abdullah Avcı: "Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım!" pic.twitter.com/ActLIzhaCw— SPOR (@yenisafakspor) January 9, 2023