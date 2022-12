Abdullah Avcı: "Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım"

Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarına devam eden Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadıkları maçta 1-1 berabere kaldı.

"Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım"

Sahada oynanan oyundan memnun olmayan Abdullah Avcı, "Oyunun her anının senaryosunu biz çalışıyoruz. Kasımpaşa maçında ikinci yarıda parça parça oyundan ve performanslardan memnun değilim. Bireysel performansını artırmasını 3-4 aydır beklediğim oyuncular var. Artık beklemeyeceğim. Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım" dedi.

"Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır"

Kampın büyük bir bölümünden memnun olduğunu söyleyen Avcı, "Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Herkes farkına varacak. Ben oyuncuyu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını arttıracak. Her türlü gayreti gösterecek. Eğer yapmıyorsa, Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan oynatırım. Kampın büyük bir bölümünden memnunum. Devreye girmeyen ve oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara bir mesajım olsun bu. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Başardık yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkacaklar ve bunu sahaya yansıtacaklar Kimseyi beklemeyeceğim" şeklinde konuştu.

İlk 14 haftadaki sorunları futbolcularına aktardığını belirten Avcı, "Sezonun ilk yarısında tespit ettiğimiz durumlar vardı. Bunları oyuncularla paylaştık. Bazı değişikliklere gittik. Hull City ve Crystal Palace maçları hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi test maçları oldu bizim için lig öncesi" dedi.

