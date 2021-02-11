Spor Abdurrahim Albayraktan Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi iddiası Elimde fotoğrafları var
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Abdurrahim Albayrak'tan Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi iddiası: Elimde fotoğrafları var

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gerçekleşmeyen transferle ilgili gündem olan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi ile birlikte fotoğraflarının olduğunu belirten Albayrak, bunları paylaşmayacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Abdurrahim Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdurrahim Albayrak sarı-kırmızılı kulübü takip eden muhabirlerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Buradan giderken boynuma sarılıp ağladı"

Gerçekleşmeyen transferlerde hiçbir oyuncuya kırgın olmadığını belirten Albayrak, "Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan’ın, Vedat Muriqi’nin burada fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00’de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. Ancak bunlar olacak. Bütün futbolcuları bir kulüp alamaz. İrfan çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Ancak hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık" diye konuştu.

"İrfan çok iyi bir Galatasaraylı"

Ara transfer döneminde kadroya katmak istedikleri ancak Fenerbahçe’nin imza attırdığı İrfan Can Kahveci’yle ilgili sözlerini sürdüren Albayrak, "İrfan Can konusunda görüşmelerimizi sürdürdük. İrfan olmayınca hemen Fernandes’i getirdik. İrfan’ı alsaydık Fernandes’i de getirirdik. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Onu Türkiye’ye Fatih hocamız dışında kimse getiremezdi. İrfan’ı gelecek için yatırım olarak düşündük. İrfan’ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu da biliyoruz. Başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım. Fernandes’in Türkiye’ye gelmesi bir rüya. Bunu gerçekleştiren de Rui Costa ile Fatih Terim. Bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. Ben sadece imzaları attım" açıklamasında bulundu.

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