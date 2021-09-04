Spor ABDyi ezdik altını kaptık
DİĞER

ABD’yi ezdik altını kaptık

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde karşılaştığı ABD’yi 9-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Millilerimiz, üst üste ikinci altın madalyasını alırken oyuncumuz Sevda Altunoluk, 46 golle oyunların en skorer ismi olmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD’yi ezdik altını kaptık​
Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD’yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Makuhari Messe Spor Salonu’nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı. Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2’lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı. Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu. Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler’den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016’nın ardından Türkiye’ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan milli takım ile Tokyo’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun aracılığıyla telefonda görüştü. Milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise “Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah’a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.
Abone Ol Google News
KVKKdan WhatsAppa ceza

KVKK'dan WhatsApp'a ceza

​1 milyon 950 bin TL ödeyecek.
Canınız sağolsun

Canınız sağolsun

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkacağız.
CHPli başkanın hayal kırıklığı: Heykel açılışına kimse gitmeyince töreni erteledi

​Yeni Şafak bölgeden bildiriyor.

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Sorumlu düzeydeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.