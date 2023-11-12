Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 31'e yükseltti ve aynı puandaki Galatasaray'ın averajla önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise puanını 22'ye yükseltti.