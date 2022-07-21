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TRANSFER

Adana Demirspor'a Gürcü futbolcu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Giorgi Khabuliani'yi kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi İHA
Adana Demirspora Gürcü futbolcu
Khabuliani'nin asıl mevkisi forvet arkası.

Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi renklerine bağladı.

Gürcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyuran mavi-lacivertliler, forvet ve forvet arkası oynayan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ülkesinin takımı FC Telavi'de çıktığı 15 maçta 2 gol attı.

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