Adana Demirspor'a Gürcü futbolcu

Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi renklerine bağladı.
Gürcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyuran mavi-lacivertliler, forvet ve forvet arkası oynayan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ülkesinin takımı FC Telavi'de çıktığı 15 maçta 2 gol attı.
🆕 Kulübümüz, 2004 doğumlu Gürcü futbolcu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/s9Vo4sX86l
🆕 Kulübümüz, 2004 doğumlu Gürcü futbolcu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/s9Vo4sX86l— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 21, 2022