Adana Demirspor'da gündem Slaven Bilic

Slaven Bilic kariyerinde kupası bulunmuyor
Lacivert-mavili takımın resmi açıklamayı bu hafta yapması bekleniyor.
Hırvat basınına konuşan Bilic'in açıklaması da anlaşmayı doğrular nitelikte. Tecrübeli çalıştırıcı, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan teklif aldığı sorusuna, "Kimse aramadı. Zaten kabul etmem. Çünkü başka planlarım var" dedi.
54 yaşındaki Hırvat teknik adam, teknik direktörlük kariyerine Hajduk Split'te başladı daha sonra Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al İttihad, West Brom, BJ Guoan son olarak Watford'ı çalıştırdı.