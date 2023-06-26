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Spor

Adana Demirspor'da gündem Slaven Bilic

Gelecek sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanında UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele edecek olan Adana Demirspor'un Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

10:28 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Slaven Bilic kariyerinde kupası bulunmuyor

Slaven Bilic kariyerinde kupası bulunmuyor

Lacivert-mavili takımın resmi açıklamayı bu hafta yapması bekleniyor.


Hırvat basınına konuşan Bilic'in açıklaması da anlaşmayı doğrular nitelikte. Tecrübeli çalıştırıcı, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan teklif aldığı sorusuna, "Kimse aramadı. Zaten kabul etmem. Çünkü başka planlarım var" dedi.


54 yaşındaki Hırvat teknik adam, teknik direktörlük kariyerine Hajduk Split'te başladı daha sonra Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al İttihad, West Brom, BJ Guoan son olarak Watford'ı çalıştırdı.





#Adana Demirspor
#Slaven Bilic
#Teknik Direktör
#Süper Lig
1 saat önce
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