Adana Demirspor'da gündem Slaven Bilic

Hırvat basınına konuşan Bilic'in açıklaması da anlaşmayı doğrular nitelikte. Tecrübeli çalıştırıcı, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan teklif aldığı sorusuna, "Kimse aramadı. Zaten kabul etmem. Çünkü başka planlarım var" dedi.