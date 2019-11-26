Adem Büyük attı Fatih Terim 'Allah-u Ekber' diye bağırdı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı ilk gol, Club Brugge maçında geldi.
Sarı kırmızılılarda Adem Büyük, attığı golle takımını 11. dakikada 1-0 öne geçirdi. Golün ardından kameralar Fatih Terim'i gösterdi. Tecrübeli teknik adam, golün ardından ellerini yukarıya kaldırarak 'Allah-u Ekber' diye bağırdı.
Terim'in bu sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golünün atılmasının ardından "Allah-u Ekber" diye bağırdı pic.twitter.com/FcwM7uRqww
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golünün atılmasının ardından "Allah-u Ekber" diye bağırdı pic.twitter.com/FcwM7uRqww— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 26, 2019
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü sonrası istatistikler;
- -Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 30. şutunda ilk golünü attı.
- -Bu sezon Galatasaray formasıyla resmi maçlarda en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram.
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