UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Adem Büyük attı Fatih Terim 'Allah-u Ekber' diye bağırdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 'tamam mı, devam mı' maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılarda Adem Büyük, takımını 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcunun attığı gol sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in sevinci ise sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golünün atılmasının ardından "Allah-u Ekber" diye bağırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golünün atılmasının ardından "Allah-u Ekber" diye bağırdı

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı ilk gol, Club Brugge maçında geldi.

Sarı kırmızılılarda Adem Büyük, attığı golle takımını 11. dakikada 1-0 öne geçirdi. Golün ardından kameralar Fatih Terim'i gösterdi. Tecrübeli teknik adam, golün ardından ellerini yukarıya kaldırarak 'Allah-u Ekber' diye bağırdı.

Terim'in bu sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü sonrası istatistikler;

  • -Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 30. şutunda ilk golünü attı.
  • -Bu sezon Galatasaray formasıyla resmi maçlarda en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram.

Adem Büyük'ün gol vuruşu
Adem Büyük'ün gol vuruşu

Adem Büyük'ün gol vuruşu
Adem Büyük'ün gol vuruşu

Adem Büyük'ün gol vuruşu
Adem Büyük'ün gol vuruşu

Adem Büyük'ün gol vuruşu
Adem Büyük'ün gol vuruşu

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