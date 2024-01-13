Afrika Uluslar Kupası bu akşam oynanacak Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ile start verecek. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Afrika'nın futbol mirasının bir parçası olan ve bu kıtanın spor tarihinde önemli bir yer tutan Afrika Uluslar Kupası, ilk kez 1957 yılında düzenlendi. Turnuva 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. Peki, Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
Afrika Uluslar Kupası heyecanı bugün başlıyor.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Afrika Uluslar Kupası
bu akşam
oynanacak Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ile start verecek. Karşılaşma saat
TSİ 23.00
’de başlayacak.
Tüm Afrika Uluslar Kupası maçları
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI GRUPLARI
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİKSTÜR
#Afrika Uluslar Kupası
#Afrika Kupası
#Vincent Aboubakar
#Omar Colley
#Paul Onuachu
18 saat önce