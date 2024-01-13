Afrika Uluslar Kupası bu akşam oynanacak Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ile start verecek. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Afrika'nın futbol mirasının bir parçası olan ve bu kıtanın spor tarihinde önemli bir yer tutan Afrika Uluslar Kupası, ilk kez 1957 yılında düzenlendi. Turnuva 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. Peki, Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.