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Spor

Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlıyor: İlk maçta Fildişi Sahili ve Gine Bissau karşı karşıya geliyor

Afrika Uluslar Kupası heyecanı bugün başlıyor. İki yılda bir düzenlenen ve Afrika’nın en iyi milli takımlarını bir araya getiren organizasyon 6 gruptan oluşacak. 24 takımdan oluşan turnuvada birçok dünya yıldızının yanı sıra Süper Lig’den de birçok futbolcu yer alacak. Trabzonspor’dan Nijeryalı Paul Onuachu, Beşiktaş’tan Kamerunlu Vincent Aboubakar, Gambiyalı Omar Colley, Galatasaray’dan Kongolu Cedric Bakambu, Faslı Hakim Ziyech milli takımlarında forma giyecek. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Afrika Uluslar kupası grupları ve maç fikstürü.

12:05 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:05 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası heyecanı bugün başlıyor.
Afrika Uluslar Kupası heyecanı bugün başlıyor.

Afrika Uluslar Kupası bu akşam oynanacak Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ile start verecek. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Afrika'nın futbol mirasının bir parçası olan ve bu kıtanın spor tarihinde önemli bir yer tutan Afrika Uluslar Kupası, ilk kez 1957 yılında düzenlendi. Turnuva 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. Peki, Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Afrika Uluslar Kupası
bu akşam
oynanacak Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ile start verecek. Karşılaşma saat
TSİ 23.00
’de başlayacak.
Tüm Afrika Uluslar Kupası maçları
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI GRUPLARI

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİKSTÜR





#Afrika Uluslar Kupası
#Afrika Kupası
#Vincent Aboubakar
#Omar Colley
#Paul Onuachu
18 saat önce
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