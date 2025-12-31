Yeni Şafak
Ahmed Ildız Çorum FK’ya transfer oldu

12:3231/12/2025, Çarşamba
IHA
Bu sezon lig ve kupada toplam 8 maçta görev alan Ahmed, 96 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Göztepe’nin 29 yaşındaki orta sahası Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK’ya transfer oldu.

Göztepe’de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibe 2023-2024 sezonunda katılan Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle 1. Lig ekiplerinden Çorum FK’ya transfer oldu.


30 Haziran 2026’ya kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemesi üzerine ayrılığın gerçekleştiği öğrenildi.




