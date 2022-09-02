Ahmed Musa Sivasspor yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Ahmed Musa'yı imza aşamasına getirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Nijeryalı futbolcu, son olarak formasını giydiği Karagümrük'te 37 maça çıktı ve takımına 4 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.
2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Ahmed Musa’ya Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/C1wdIpzATe
2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.