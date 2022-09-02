Spor Ahmed Musa Sivasspor yolunda
TRANSFER

Ahmed Musa Sivasspor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten ayrılan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Musa'yı renklerine bağlıyor.

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Haber Merkezi İHA
Ahmed Musa hangi takıma transfer oldu?
Ahmed Musa, Karagümrük formasıyla 4 gol attı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Ahmed Musa'yı imza aşamasına getirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Nijeryalı futbolcu, son olarak formasını giydiği Karagümrük'te 37 maça çıktı ve takımına 4 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.



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