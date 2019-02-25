Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde futbol yorumcuları değerlendirmelerde bulundu. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, mücadele için yaptığı skor tahmininde Beşiktaş'ın sahadan farklı kazanarak ayrılacağını söyledi.
- Ahmet Çakar: "Her ülkede bir tane önemli derbi vardır. Bu iki numaralı derbi. Hadi derbicik lafına uyuz oluyorsunuz. İçinde Galatasaray olmayan hiçbir şey Türkiye'de gerçek derbi değildir. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üç tip skor görüyorum: 3-0, 4-0, 5-0. Hatta 6-0 da olabilir"
- Rıdvan Dilmen: "Derbide skor 2-0 olursa Fenerbahçe, Bursaspor ile yer değiştirecek. Golün psikolojik olarak etkileyeceği yegane maçlardan biri. Fenerbahçe minumum 2-3 farklı oyuncuyla oynayacaktır derbide. Hasan Ali, Zenit maçında oyundan çıkmıştı. Aman Beşiktaş maçı var diye. İnşallah Bülent Yıldırım da güzel maç yönetir. VAR'daki arkadaşların da konsantrasyonu yüksek olur."
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