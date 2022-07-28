Ahmet Nur Çebi: Transferin hemen hemen sonuna geldik

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çebi, hocanın isteği doğrultusunda bir ya da 2 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını söyledi.

"Hedef doğru ama yol kısa değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, ‘Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız’ söylemleri hakkında da konuşan Başkan Çebi, “Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor diye bir laf vardır. Dursun Özbek’e katılıyorum ama burnunuzu oynatınca bunların olmayacağını da bilmeniz lazım. Ben hiç taraftara yalan söylemedim. Bu iş el birliğiyle olur. Yapılması lazım. Bankaların verdiği destekler için de her zaman teşekkür ettik. Zor günlerde o şekilde ayakta kaldık ama daha fazla yük olmamamız lazım. Hedef doğru ama yol kısa değil” dedi.

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"Tamamı bitti"

Kombine kartlar konusuna değinen Ahmet Nur Çebi, “Taraftarımıza teşekkür ediyorum, beklediğimizin çok üzerinde ve kısa zamanda arz ettiğimiz kombineler bitti. Dün gece son günüydü ve tamamı bitti. Ancak gelen taleplere cevap verip vermeyeceğimizi de değerlendireceğiz ve kombine alamayan taraftarlarımızın talebine karşılık verebiliriz. Cumartesi günü çok güzel bir hazırlık maçımız var. Yeni transferlerin, Beşiktaş taraftarını görmesi adına kedilerine tribüne davet ediyorum” cümlelerine yer verdi.

"Transferin hemen hemen sonuna geldik"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Transferin hemen hemen sonuna geldik. Sportif direktörümüz ve hocamızın erken gelmesiyle transferde çok yol aldık, dersimize iyi çalıştık. Hazırlık döneminde görülen tablo üzerine belki 1 ya da 2 transfer gerekecek. Cumartesi günkü hazırlık maçından sonra nerede ne eksik olduğuna bakacağız. Genç çocuklarımızın hakkının yenmemesi için transferde temkinli davranıyoruz. Her transfer tutmayabiliyor ama her genç oyuncu bu takımın bir parçası oluyor” şeklinde konuştu.

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"Yolumuza devam ediyoruz"

Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile alakalı sorulan bir soruya Çebi, “Serdar Saatçı genç bir çocuğumuz. Altyapıya çok önem veren birisiyim. Çocuklarımızın hataları olduğu zaman kendileriyle konuşmamız gerekiyor, bazen anlatamıyoruz ve başka aksiyon almamız gerekiyor. Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm. Altyapıdan gelenlerin, abilerine, hocalarına, taraftarına, yöneticilerine saygılı olmalı” diye cevap verdi.

"Rıdvan’ın gitmesini hiç istemedim”

Ahmet Nur Çebi, 21 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz’ın, İskoç ekibi Rangers’a transferi için de şunları söyledi: “Bir futbolcunun değerini bulup bulmadığı sorusu, kendisine yapılan tekliflerle ölçülür. 6 milyon Euro’dan fazla veren yoksa, değeri 6 milyon Euro’dur. Futbolcunun değeri, kendisine en yüksek verilen rakamdır. Siz kendi kafanızdakileri yazarak hayallerle yaşayamazsınız. Gönlümde Rıdvan değerini bulmadı. Gitmesini istemezdim. Verilen bedele hiçbir zaman bakmadım. Bizimle yol devam etmesini istememe rağmen, kendisi ‘Gitmek istiyorum başkanım, hayallerim var’ dedi. Kendisine kıyamadım ve dolayısıyla Rıdvan’a istemeden de olsa yolunu açtık. Allah yolunu açık etsin, bizden bu kadar. İsteklerini kırmadık, hayallerinin önünü açtık.”

Beşiktaş JK – https://t.co/XhK3oVur6X İş Birliği Tanıtım Töreni Yapıldı



🔗 https://t.co/neJ0vsb6ph pic.twitter.com/m3GoIxxa9L — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 28, 2022