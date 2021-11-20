Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: "Herkes hesabını verecek" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda eski başkan Fikret Orman'ın eleştirilerini yanıtladı. Çebi, "Genel Kurul, 'paralar nerede?' diye sordu. Ben o şartlarda sizi nasıl ibra edebilirim? Fikret Bey maalesef değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum" dedi.

Abone Ol