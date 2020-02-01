Akyazı'da derbi ateşi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor’un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Kayserispor’u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa’yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Denizlispor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de mücadelede görev alamayacak.

F.BAHÇE 2020’YE İYİ BAŞLADI

Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasman maçına çıkacak Fenerbahçe ise Süper Lig’de yükselen bir form grafiğine sahip. Ligde son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, 37 puan ve maç fazlasıyla lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi. Fenerbahçe, son 4 resmi maçta rakiplerine gol şansı vermedi. Süper Lig’de üst üste 2 maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda da Kayserispor’a karşı filelerini korudu. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmuyor. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek. Fenerbahçe’de ayrıca Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

HAKEM PALABIYIK’A DİKKAT!

Süper Lig’de bugün zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarındaki performansı bordo-mavililer için pek de iç açıcı değil. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 8 maçı yöneten Palabıyık’la, Karadeniz ekibi henüz galibiyet göremedi. Bu maçların 6’sı beraberlikle sonuçlanırken, 2 maçı ise sarı-lacivertliler kazandı. 38 yaşındaki hakem Trabzonspor’un toplam 35 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 13 galibiyet alırken 9 mağlubiyet ve 13 beraberlik elde etti. Palabıyık, Trabzonspor’a 4 kez kırmızı kart gösterirken 2 kez de bordo-mavililer lehine penaltı verdi. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçlarında bordo-mavililerin henüz galibyet alamamış olması bu maçta da dikkatleri Palabıyık üzerine yoğunlaştırıyor. Bilindiği üzere, Ali palabıyık’ın yönettiği Fenerbahçe maçları yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Dev maç kapalı gişe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan biletler de 3,5 dakika içerisinde tükenmişti.

Rekabette 125. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek. 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi.

İyi bir takım ruhumuz var

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse kulübün resmi sosyal medya hesabında, taraftarların kendisi için yaptığı yorumları okudu. Bir taraftarın, gol sevinçlerinden yola çıkarak yaptığı “Bizi bu birliktelik şampiyon yapacak” yorumuna değinen Alman oyuncu “İnşallah, ben de böyle umuyorum. Büyük bir aileyiz. Birbirimiz için bir arada kalıyoruz. İyi bir takım ruhumuz var. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Birlikte iyi bir oyun ortaya koymak için çabalıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olabilmek için bunları yapıyoruz. Belki Türkiye Kupası’nı da kazanırız. Harika olur” ifadelerini kullandı.

Mathias Zanka Düsseldorf’da

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Zanka, Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorg’la anlaşmaya vardı. Kulüplerin anlaşmaya vardığı Danimarkalı oyuncu, Alman ekibiyle görüşmek üzere dün Almanya’ya gitti. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Fortuna Düsseldorg’da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Fırtına’dan 3 takviye

Trabzonspor transferin son gününde 3 hamle birden yaptı. Bordo-mavililer, önce Brezilyalı stoper Manoel Messias’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Trabzonspor, Cruzeiro’dan kiraladığı Messias’a bu sezon 400 bin Euro ödeyecek. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Messias ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi. Opsiyonun kullanılması halinde, oyuncuya 2020-2021 ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödenecek. Anlaşmaya göre Cruzeiro Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek.

Da Costa ve Guilhelme de geldi

Bordo-mavili ekip, bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Da Costa’nın transferini de bitirdi. Trabzonspor, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Da Costa’ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek. Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak maçlarda, 10 maç ilk onbir başlarsa, sözleşme bir yıl daha uzayacak. Sözleşmenin uzaması halinde ise oyuncuya yıllık 450 bin Euro garanti ücret, maç başına ise 4 bin Euro ödenecek. Bordo-mavillilerin son transferi ise 1,5 yıllığına Giulherme oldu. Brezilyalı oyuncunun kiralanma ücreti olarak kulübü Alvarenga’ya 100 bin Euro, oyuncuya ise bu sezon 450 bin Euro, önümüzdeki sezon ise 1.1 milyon Euro ödenecek.