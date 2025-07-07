Al Shabab Fatih Terim'e veda etti

Al Shabab'dan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam için yapılan veda paylaşımında, “Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler” ifadelerine yer verildi.