Alanyaspor-Sivasspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 20. dakikada oyun durdu ve hakem Zorbay Küçük oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Yarın aynı saatte başlayacak

Daha sonra yapılan açıklamada karşılaşmanın aşırı yağış ve zemindeki bozulmalar nedeniyle yarına ertelendiği duyuruldu. Alanyaspor-Sivasspor maçı yarın yine aynı saatte başlayacak ve karşılaşma 20. dakikada itibaren oynanmaya devam edecek.

Alanyaspor mücadelenin 14. dakikasında Fatih Aksoy'un attığı golle karşılaşmada 1-0 üstün durumdaydı.

Mücadeleye her iki takımda bu 11'lerle başlamıştı;

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Babacar. Sivasspor: Samassa, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Cofie, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare.



