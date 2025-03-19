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Alanyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

Alanyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

20:5519/03/2025, Çarşamba
AA
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Alanyaspor
Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı. Koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmalarıyla sona erdi.


Turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Alanyaspor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

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