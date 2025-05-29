Alanyaspor'da Sivasspor maçı mesaisi başladı

Alanyaspor ligin son maçında Sivasspor'la karşılaşacak.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
İdmanı izleyen Nimet Aleattinoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri de futbolcularla bir araya gelerek formalarını imzalattı.
#Alanyaspor
#Sivasspor
#Süper Lig