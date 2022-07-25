Spor Alassane Pleanın menajeri açıkladı Türkiyeye sıcak bakıyor
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Alassane Plea'nın menajeri açıkladı: Türkiye'ye sıcak bakıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea'yı kadrosuna katmak istiyor. Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulunan Plea'nın menajeri Stephane Courbis, oyuncusuna ciddi taliplerin olduğunu ve hem kendi kulübüyle hem de ilgilenen kulüplerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Alassane Pleanın menajeri açıkladı: Sıcak bakıyor​
Transfermarkt verilerine göre Alassane Plea'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmeler devam ediyor

Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulunan Plea'nın menajeri Stephane Courbis, transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği iddia edilen Courbis, bu haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.

  • "İstanbul'a bu hafta gelmeyeceğiz"
  • Plea'nın menajeri Stephane Courbis, "Alassane her yerde oynayabilir. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Görüşmeler devam ediyor. Diğer ülkelerden de ciddi taliplileri var. Bu hafta transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğimiz haberleri doğru değil" ifadelerini kullandı.

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