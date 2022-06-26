Alexandre Penetra'nın menajerinden Fenerbahçe itirafı: Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz

Transfermarkt verilerine göre ​Alexandre Penetra'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli stoper Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

"Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz"

Oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapan sarı-lacivertliler, Penetra transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak Spor Editörü Ömer Çelikbaşlı'ya açıklamalarda bulunan Alexandre Penetra'nın menajeri Diogo Correia Henriques, önümüzdeki günlerde bir karar vereceklerini söyledi. Henriques, "Masada birçok teklif var. Henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Önümüzdeki günlerde Penetra'nın geleceği için bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den başka teklif de aldık"

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20 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den başka bir teklif aldıklarını da söyleyen menajer Diogo Correia Henriques, "Türkiye'den başka bir takımdan da teklif aldık. Düşündükten sonra karar vereceğiz" dedi.

Famalicao ne kadar bonservis istiyor?

Famalicao'nun, Alexandre Penetra için 3 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediğini söyleyen menajer Henriques, bu rakama transferin bitebileceğini söyledi.

Benfica altyapısından çıkan Alexandre Penetra, 202 yılında Famalicao'ya transfer olmuştu. Portekizli oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 33 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Penetra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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