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Spor

Ali Çamlı: "Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı doğrusunu söylerdik"

Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na konuyu taşıyan Kayserispor ile Onur Bulut arasında karşılıklı açıklamalar yapılmıştı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Onur Bulut ile imzalanan protokolle ilgisinin olmadığını ifade ederek, imzanın Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu söyledi. Açıklamaların tamamına ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:45 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını ifade etti.


Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu ifade ederek, “Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim imzalamam. Benim önüme Onur’un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim” dedi.


Protokolün basına sızmasıyla Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek; “Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, ayın 6’sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu ama sahte imza attığımı söylemişler. Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik” diye de tepki gösterdi.


Başkan Çamlı, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi noktasında UÇK'ya da başvuru yaptıklarını belirterek hukuki yollarla haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.



#Beşiktaş
#Onur Bulut
#Kayserispor
#Ali Çamlı
28 dakika önce
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Ali Çamlı: "Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı doğrusunu söylerdik"
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