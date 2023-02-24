Ali Çamlı: "Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı doğrusunu söylerdik"

Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu ifade ederek, “Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim imzalamam. Benim önüme Onur’un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim” dedi.

Protokolün basına sızmasıyla Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek; “Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, ayın 6’sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu ama sahte imza attığımı söylemişler. Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik” diye de tepki gösterdi.