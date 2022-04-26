​Ali Koç-Jorge Jesus görüşmesinin fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları devam ediyor. Joachim Löw ile sürecin uzamasından sonra Jorge Jesus ile görüşmelerini sıklaştıran sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz günlerde Portekiz'e giderek, tecrübeli hocayla masaya oturmuştu.

Başkan memnun kaldı

Skorer'de yer alan haberde bu görüşmenin fotoğrafı servis edilirken, aynı zamanda görüşmelerin detayları da aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunun resmileştirmek isteyen Fenerbahçe, Jesus ile maaş görüşmelerini yaptı. Başkan Ali Koç'un bu görüşmelerden çok memnun kaldığı iddia edilirken, tarafların bugün bir kez daha bir araya geleceği ifade edildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'nin projesini beğendi

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 67 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'nin projesini beğendiği ve Suudi Arabistan ile Katar'dan bazı teklifler olmasına rağmen sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı öğrenildi.

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Takım analizi başladı

Öte yandan Jorge Jesus ve ekibinin yeniden bir araya gelerek, sarı-lacivertli takımın mevcut durumunu analiz ettiği kaydedildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo da görüşmelere katıldı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da Jorge Jesus ile Lizbon’da bir araya gelen Fenerbahçe'nin görüşmelerine katıldı. Sousa ile Jesus'un çok yakın olduğu biliniyor.

Skorer'de yer alan fotoğraf