Fenerbahçe'de yeni hocanın sezon sonunda açıklanması bekleniyor

Fenerbahçe’de en çok merak edilen konuların başında yeni sezonda takımın başında kimin yer alacağı geliyor. Sarı lacivertli yönetimin yeni teknik direktörü sezon bitince açıklamayı planladığı öğrenildi. Adaylarla görüşmelerini sürdüren yönetimin, ikincilik hedefi devam ettiği için özellikle Beşiktaş derbisi öncesi takımın motivasyonunu düşürmemek istediği kaydedildi.

Jorge Jesus ile görüşmeler sıklaşıyor

Yeni sezonda takımın başına tartışmasız bir teknik direktör getirmek isteyen Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile süreç uzayıp, anlaşma sağlayamayınca Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmeler sıklaştı.

Fenerbahçe’nin teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı başarı ve Samandıra’da takım ruhunu oluşturmasıyla yönetimde tecrübeli çalıştırıcıyla devam edilmesi düşüncesi de ağırlık kazanmaya başladı.

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