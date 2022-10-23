Spor Hakem Ali Palabıyık Galatasaray - Alanyaspor maçında gündem oldu
FUTBOL FUTBOL

Hakem Ali Palabıyık Galatasaray - Alanyaspor maçında gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın ise Sacha Boey'e gösterdiği tartışmalı kırmızı kart sosyal medyada gündem oldu. Peki Ali Palabıyık kimdir, Ali Palabıyık hangi takımı tutuyor? İşte Ali Palabıyık hakkında tüm detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı? Ali Palabıyıkın hakemlik kariyeri
Ali Palabıyık

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın ise Sacha Boey'e gösterdiği tartışmalı kırmızı kart sosyal medyada gündem oldu. Peki Ali Palabıyık kimdir, Ali Palabıyık hangi takımı tutuyor? İşte Ali Palabıyık hakkında tüm detaylar...

Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'e direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı. Palabıyık'ın bu kararı sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, Ali Palabıyık'ın kırmızı kart kararının doğruluğunu ve Ali Palabıyık'ın kariyerini, hangi takımlı olduğunu araştırmaya başladı.

Ali Palabıyık kimdir?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı aktif görev yapan hakemlerden biridir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri

Ali Palabıyık, çok küçük yaşlarda futbola, kaleci olarak başlayıp 17 yaşında ailevi sebeplerden ötürü bırakmak zorunda kalmıştır. 2000 yılında hakemlik seminerine başlayan Palabıyık, bir süre görev yaptıktan sonra 2015 yılında FIFA kokartı takabilecek hakemler arasında yer almıştır.

Ali Palabıyık hangi takımlıdır?

Ali Palabıyık'ın hangi takımı desteklediği tam olarak bilinmemekle beraber, Galatasaraylı olduğu iddia edilmektedir.
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

​Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Maç sonu ölümden döndü

Maç sonu
ölümden döndü

​Bandırmasporlu futbolcu boğulma tehlikesi geçirdi.
Premier Lig ayarında maç

Premier Lig ayarında maç

​Adana Demirspor-Konyaspor maçı eşitlikle tamamlandı.
Kasayı dolduracaklar

Kasayı dolduracaklar

​Fenerbahçe'nin son dönem transferleri dikkat çekiyor.
Üst üste <br>ikinci galibiyet

Üst üste
ikinci galibiyet

Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönüyor.
Sürpriz teklif

Sürpriz teklif

​Bundesliga ekibi Ndayishimiye'yi istiyor.
'En iyisi İstanbul derbisi'

'En iyisi İstanbul derbisi'

​Fenerbahçeli eski futbolcu Miroslav Stevic derbiler hakkında konuştu.
'Penaltının <br>linkini göndereceğiz'

'Penaltının
linkini göndereceğiz'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme.
Real <br>hata yapmadı

Real
hata yapmadı

​Benzema'nın yokluğunda Sevilla'yı 3 golle geçtiler.
Çılgın maç: <br>7 gol

Çılgın maç:
7 gol

​Fiorentina-Inter maçı nefes kesti.
Hamsik attı<br>Trabzonspor kazandı

Hamsik attı
Trabzonspor kazandı

​Bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Fenerbahçe liderliğe yükseldi

​Sarı-lacivertliler Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Şaşkınlığını gizleyemedi

Şaşkınlığını gizleyemedi

​Jorge Jesus, Süper Lig'in çok kaliteli olduğunu ve bu kadarını beklemediğini söyledi.
Ozan Tufan <br>boş geçmedi

Ozan Tufan
boş geçmedi

​Hull City, Rotherham'ı 4 golle mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.