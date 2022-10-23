Hakem Ali Palabıyık Galatasaray - Alanyaspor maçında gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın ise Sacha Boey'e gösterdiği tartışmalı kırmızı kart sosyal medyada gündem oldu. Peki Ali Palabıyık kimdir, Ali Palabıyık hangi takımı tutuyor? İşte Ali Palabıyık hakkında tüm detaylar...

Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'e direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı. Palabıyık'ın bu kararı sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, Ali Palabıyık'ın kırmızı kart kararının doğruluğunu ve Ali Palabıyık'ın kariyerini, hangi takımlı olduğunu araştırmaya başladı.

Boey'in gördüğü kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/jBzmulQj7R REKLAM October 23, 2022

Ali Palabıyık kimdir?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı aktif görev yapan hakemlerden biridir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri

Ali Palabıyık, çok küçük yaşlarda futbola, kaleci olarak başlayıp 17 yaşında ailevi sebeplerden ötürü bırakmak zorunda kalmıştır. 2000 yılında hakemlik seminerine başlayan Palabıyık, bir süre görev yaptıktan sonra 2015 yılında FIFA kokartı takabilecek hakemler arasında yer almıştır.

Ali Palabıyık hangi takımlıdır?

Ali Palabıyık'ın hangi takımı desteklediği tam olarak bilinmemekle beraber, Galatasaraylı olduğu iddia edilmektedir.