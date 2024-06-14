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Spor

Almanya-İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? || TRT şifresiz mi? TRT güncel frekans bilgileri

EURO 2024 Almanya-İskoçya maçı ile başlıyor. Ev sahibi Almanya A Grubu’ndaki ilk maçını İskoçya ile yapacak. Turnuvayı büyük bir heyecanla bekleyen futbolseverler, açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasının yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Almanya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Almanya-İskoçya maçı şifresiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

17:33 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:34 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
EURO 2026'da resmi açılış bugün yapılacak.
EURO 2026'da resmi açılış bugün yapılacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya karşılaşması ile resmen başlıyor. 1 ay sürecek turnuvada birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak. EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’mız da F Grubu’nda mücadele edecek. Futbolseverler, Almanya-İskoçya maçını yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler…


ALMANYA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ev sahibi Almanya’nın İskoçya ile karşılaşacağı EURO 2024 maçı bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.


ALMANYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya-İskoçya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT, EURO 2024 öncesi frekans uyarısında bulundu. Kanal, UEFA kuralları gereği maçlar esnasında kanalın şifreleneceğini açıkladı.


TRT FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT, EURO 2024’te maçların canlı yayınlanacağını ancak frekans ayarı yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

İşte TRT’nin güncel frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4


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