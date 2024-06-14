Almanya-İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? || TRT şifresiz mi? TRT güncel frekans bilgileri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya karşılaşması ile resmen başlıyor. 1 ay sürecek turnuvada birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak. EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’mız da F Grubu’nda mücadele edecek. Futbolseverler, Almanya-İskoçya maçını yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler…
ALMANYA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ev sahibi Almanya’nın İskoçya ile karşılaşacağı EURO 2024 maçı bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.
ALMANYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Almanya-İskoçya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT, EURO 2024 öncesi frekans uyarısında bulundu. Kanal, UEFA kuralları gereği maçlar esnasında kanalın şifreleneceğini açıkladı.
TRT FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT, EURO 2024’te maçların canlı yayınlanacağını ancak frekans ayarı yapılması gerektiği uyarısında bulundu.
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4