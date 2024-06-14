Almanya-İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? || TRT şifresiz mi? TRT güncel frekans bilgileri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya karşılaşması ile resmen başlıyor. 1 ay sürecek turnuvada birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak. EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’mız da F Grubu’nda mücadele edecek. Futbolseverler, Almanya-İskoçya maçını yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler…