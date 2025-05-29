Altay'da Kulüp Müdürü Atalay'ın görevine son verildi

Siyah-beyazlılardan yapılan yazılı açıklamada,

"Kulübümüzde Kulüp Müdürü olarak görev yapan Atakan Atalay ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz"