Spor Altayın kalesi düştü
FUTBOL FUTBOL

Altay'ın kalesi düştü

TFF 1'inci Lig'e 1 yıl sonra geri dönen Altay'da yeni sezon öncesi kaleci krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda sezon bitmeden mukavelesini tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in ardından sözleşmesi sona eren ikinci kaleci Cihan Topaloğlu'nun Sakaryaspor'la anlaşması, "1 numara" sıkıntısını ikiye katladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altayın kalesi düştü
Altay bu sezon topladığı 34 puanla 17. oldu ve küme düştü

FIFA'nın verdiği transfer yasağı nedeniyle yaz döneminde takviye yapması mümkün görünmeyen İzmir temsilcisi, kontratı biten üçüncü kaleci Ozan Evrim Özenç'le de yeniden anlaşamazsa kalesini altyapıdan yetişen bir genç bir file bekçisine emanet edecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Altay'da 1'inci Lig tecrübesi olmayan genç bir kaleci eldivenleri devralacak. Altay'dan geçen sezon başında 3'üncü Lig ekibi Bergama Belediyespor'a kiralanan 20 yaşındaki kaleci Eren Karataş yuvaya dönecek.

Gençlerin önü açıldı

Siyah-beyazlıların bu sezon vitrine çıkardığı Kazım Karataş'ın ağabeyi de olan Eren, Bergama ekibiyle 10 maçta oynadı. Altay'da U19 takımında bu yıl en fazla forma şansı bulan kaleciler ise Mustafa Çalışkan ve Burakcan Duranay oldu.

Yine U19 kadrosunda yer alan genç file bekçileri Ulaş Hasan Özçelik, Sabri Yağız Çakan, Ömer Ömercikoğlu ve Galip Semih Mendeş de A takımda görev almak için şans bekleyecek.

Yönetimden yazılı açıklama

"Gövdemizi taşın altına koyduk. Öncelikle kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumu idari, mali, yapısal tüm yönleriyle ve detaylı olarak görebilmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Görev dağılımını gerçekleştirerek çalışmalarımızı gece gündüz demeden daha da hızlandırdık. Kulübümüzü sadece önümüzdeki sezon değil, hep birlikte sonsuza kadar yaşatabilmek için çeşitli alternatif senaryolar çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, gerek camia bileşenleri ile, gerekse geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan yerli ve yabancı tüm futbolcular ile temaslara başlanmıştır. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi açısından kulübümüz dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."


Üç milyon lira dolandırdı

Üç milyon lira dolandırdı

​Kendini 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek tanıtmış.
Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu

Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu

​İl il yayınlandı: İşte dana, koç ve koyun için belirlenen ücretler
TERÖRE DARBE

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

​40 saatlik yolculuk sonrası ilk araçlar trenden Edirne'ye indi.

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Spor

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadyumu’nun zemini sil baştan yenileniyor.
Bakan Kurum kira artışlarını önleyecek düzenleme için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Kurum kira artışlarını önleyecek düzenleme için tarih verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar" dedi. Geçtiğimiz günlerde de kiralık evlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, Meclis'e 10 gün içerisinde düzenlemenin geleceğini söyledi. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı tartışmalarına ilişkin ise "Bir pist açık kalacak, terminallerin hepsi kalacak, hangarlar kalacak" dedi.
Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz
Gündem

Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saklandığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise TBMM yolunda olduğunu iddia ettiği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun tankların yanından kaçarcasına geçtiği görüntüleri hatırlatan takipçilerine yanıt vermedi. Özkoç'un paylaşımına cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.