Altınordu'da fatura gençlere kesildi: 5 isim kadro dışı

Altınordu'nun Ankara Keçiörengücü maçındaki 11'i
Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek üst üste 3'üncü, dış sahada art arda 7'nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu'da bu karşılaşma öncesi şok bir gelişme yaşandı. İzmir ekibinde 4'ü alt yaş gruplarında milli formayı terletmiş 5 genç futbolcu maçtan 3 gün önce kadro dışı bırakıldı.
Ara transfer döneminde 8 takviye yapmasına rağmen kötü gidişe engel olamayan kırmızı-lacivertlilerde öz kaynak sisteminden yetişen Muzaffer Kocaer (21), Sami Satılmış (18), Furkan Metin (20), Yusuf Can Esendemir (21) ve Rahmi Salih Kaya (20) A takım kadrosundan çıkarılıp evlerine gönderildi.
Eyüpspor'dan kiraladığı Erdem Gökçe (19) dışında Metehan Mimaroğlu (28), Ali Özgün (33), Selim Ay (31), Hüsamettin Yener (27), Recep Aydın (33), Emirhan Aydoğan (25) ve Kerim Alıcı (25) ile anlaşıp 25 yaş üst futbolcuları kadrosuna katarak, "Genç oyuncu yetiştirme" misyonuna ters düşen Altınordu'da, kadronun 30 futbolcuya ulaşmasının ardından fatura kadrodaki gençlere kesildi.
Kulübe yakın kaynaklar, kadro dışı kalan 5 genç oyuncunun A takım yöneticileri tarafından yapılan hatalı transfer politikasının kurbanı olduğunu iddia etti.
Kadro dışı kararlarının icra kurulu tarafından alındığı ifade edildi.