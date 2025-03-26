Anadolu Efes çift maç haftasına galibiyetle başladı

İkinci bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (37-26). Üst üste iki üç sayılık basketle aranın daha fazla açılmasına izin vermeyen Baskonia, ev sahibinin pota altında harcadığı fırsatları da değerlendirerek farkı 2 sayıya kadar düşürdü (39-37). Kısa sürede toparlanarak oyunda yeniden etkin hale gelen Anadolu Efes, soyunma odasına 49-44 galip gitti.