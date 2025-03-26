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Anadolu Efes çift maç haftasına galibiyetle başladı

Anadolu Efes çift maç haftasına galibiyetle başladı

Yeni Şafak
23:5326/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Shane Larkin ve arkadaşları Baskonia galibiyetini kutladı.
Shane Larkin ve arkadaşları Baskonia galibiyetini kutladı.

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti.

Anadolu Efesli Beaubois'in üç sayılık basketiyle başlayan mücadelede Baskonia, Sedekerskis peş peşe basketleriyle lacivert-beyazlıların hızla öne geçmesini engelledi. İlk çeyreğin 5. dakikası Anadolu Efes'in 14-10 üstünlüğüyle geçilse de İspanya temsilcisi kısa sürede skoru dengeledi. Baskonia'nın hücumda kaybettiği topları iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, Oturu'nun üst üste basketlerinin ardından ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.


İkinci bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (37-26). Üst üste iki üç sayılık basketle aranın daha fazla açılmasına izin vermeyen Baskonia, ev sahibinin pota altında harcadığı fırsatları da değerlendirerek farkı 2 sayıya kadar düşürdü (39-37). Kısa sürede toparlanarak oyunda yeniden etkin hale gelen Anadolu Efes, soyunma odasına 49-44 galip gitti.

Müsabakanın üçüncü bölümüne iyi başlayan taraf İspanyol ekibi oldu. Anadolu Efes'e uzun süre sayı bulma şansı vermeyen Baskonia, 8-0'lık seriyle öne geçmeyi başardı. Bryant ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla suskunluğunu bozan lacivert-beyazlı ekip, 7-0'lık seriyle skoru tekrar lehine çevirdi. Beaubois ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 67-59 üstünlükle noktaladı.

Son çeyrekte farkı daha da arttırmaya başlayan Anadolu Efes, Dozier'in üst üste bulduğu basketlerle periyodun ilk dakikalarında skoru 71-59 yaptı.

İyi oyununu son bölümde de sürdüren lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayılık basketiyle son dakikaya girilirken farkı 16 sayıya yükseltti (90-74). Anadolu Efes karşılaşmayı 92-76 kazandı.

#Anadolu Efes
#Baskonia
#Larkin

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