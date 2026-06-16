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Anadolu Efes Jordan Loyd ile sözleşme uzattı

Anadolu Efes Jordan Loyd ile sözleşme uzattı

15:1816/06/2026, Salı
AA
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Jordan Loyd
Jordan Loyd

Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını açıkladı. 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk sözleşme uzattık." ifadeleri kullanıldı.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.



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