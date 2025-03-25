Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı konuk edecek

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 619. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 618 maçın 331'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.