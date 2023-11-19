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Spor

Andre Onana Türkiye'ye gelirse tutuklanacak iddiası

Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Avukat Kerim Bahadır Şeker, Manchester United kalecisi Onana'nın sakatlığının gerçek olmadığını iddia ederek Galatasaray maçı öncesi Türkiye girmesi halinde tutuklanacağını öne sürdü.

14:17 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 14:29 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Andre Onana

Andre Onana

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.


Sakatlanan Andre Onana'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilken Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker, sosyal medya hesabından gündem oluşturan bir paylaşım yaptı.


Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker'in paylaşımı:

"Manchester United kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran Andre Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut"

Av. Kerim Bahadır Şeker'in paylaşımı.

Andre Onana'nın sakatlığı sonrası milli kaleci Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi bekleniyor.







#Manchester United
#Andre Onana
#Galatasaray
1 saat önce
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