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Andreas Cornelius: Eski takımıma karşı oynamak özel bir durum

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Yarın saat 22:00'da başlayacak kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerin Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, maçın oynanacağı stadyumda açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Andreas Cornelius: Eski takımıma karşı oynamak özel bir durum
Andreas Cornelius

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Saat 22:00'da başlayacak kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerin Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, maçın oynanacağı stadyumda açıklamalarda bulundu.

Eski bir Kopenhag futbolcusu olan Cornelius, açıklamalarında, "Eski takımıma karşı oynamak çok özel bir durum. Daha önce Kopenhag'a karşı oynadığımda, soyunma odalarının yerini karıştırmıştım. Buraya geri dönmek çok güzel bir duygu. Kopenhag'da unutulmayacak anılarım var. Taraftarlar beni iyi karşılayacaktır. Gol atarsam sevinirim ama taraftarları üzmem, formamı çıkartmam, onların kalplerini kırmam." cümlelerine yer verdi.
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