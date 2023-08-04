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Spor

Anlaşma sağlandı: Fenerbahçe Ekambi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ömer Çelikbaşlı
14:10 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Sağ kanat için Cengiz Ünder ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe hem sol kanat hem de forvet bölgesini yedeklemek için çalışmalarını sürdürüyordu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda sarı-lacivertli takım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katacak.


Anlaşma sağlandı

Lyon'da taraftarlarla sorun yaşayan Ekambi takımdan ayrılmak istiyordu. Fransız kulübü, 2020 yılında Villarreal'den 11.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Lyon ile 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etti.


Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Ekambi, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncu ile senelik 2 milyon eurodan anlaşma sağlarken, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.


Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren Ekambi, 38 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı.



#Fenerbahçe
#Ekambi
#İsmail Kartal
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