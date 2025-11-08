Antalyaspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.





Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ise teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.





Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü’nü çalıştırdığı dönemlerde Beşiktaş’a karşı 11 kez rakip oldu; bu maçlarda 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan konuk ekip Beşiktaş ise haftaya 17 puanla 7. sırada girdi. Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.





Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez skor üstünlüğünü koruyamadı ve bu süreçte 10 puan kaybetti. Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen siyah-beyazlı ekip, bu müsabakaların tamamında puan kaybı yaşadı.

BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?

Öte yandan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Orkun Kökçü, sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Rafa Silva, Hesap.com Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, MAÇIN HAKEMİ KİM?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.







