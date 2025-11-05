Serdal Adalı'dan 'Seçim Operasyonu' isyanı! Flaş açıklamayla Sergen Yalçın'ın geleceği netleşti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu toplantısının ardından gündeme ve tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

'BU KOLTUĞUN SORUMLULUĞU AĞIRDIR'

"Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil.





Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız."

'BU CİDDİ BİR OPERASYON'

"Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağının kontrolü vermek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama biz buna izin vermeyeceğim.





Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, gelmiş ve geçmişle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim!





Sizi ne rahatsız etti? Yönetimlerin keyfine göre değil, hesap verebilir şekilde görev yapmasını teklif etmem mi sizi rahatsız etti?"

'HİSSELERİN PEŞİNDELER'

"Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek istiyorlar. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Sermaye artırımı sürecinde Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları, Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağını kontrol etmek. Biz, buna asla izin vermeyeceğiz.





Beşiktaş kongrelerini, sektör haline getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. 'Ben yaptım' devri bitti!"

'ŞAMPİYONLUK KELİMESİNİ ERKEN KULLANDIM'

"Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar icraat yapmış? Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır.





Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara çıkar sevdası ile çıkanlar. Siz bu kötülükleri bana değil, Beşiktaş'a yapıyorsunuz."

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

"Ne korkuya ne tehdide ne de iftiraya boyun eğmeyeceğiz. Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı dimdik duracağız.





Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur.





Derbiyi konuştuk. Maalesef iş artık şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim, maçtan sonra teknik heyet ile de konuştuk. Sergen Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi var, kırmızı karta kadar olan bölümde bunu gördük. Bütün şeyimiz o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Samimi söylüyorum."











