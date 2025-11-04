Yeni Şafak
Son dakika şoku! Beşiktaş'ta derbi sonrası 4 futbolcu için sakatlık açıklaması

14:184/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'de yoğun maç trafiği yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, kritik antrenmana tam dört futbolcunun sakatlıkları nedeniyle katılmadığı duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, yaptığı açıklamada 4 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılmadığını belirtti.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın da annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gittiği açıklandı.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER SAKAT?

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde;

'Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden
Emirhan Topçu
, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden
Vaclav Cerny
ve
Rafa Silva
ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen
Necip Uysal
katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır.'



