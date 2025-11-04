Trendyol Süper Lig'de yoğun maç trafiği yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, kritik antrenmana tam dört futbolcunun sakatlıkları nedeniyle katılmadığı duyuruldu.
Öte yandan Gabriel Paulista'nın da annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gittiği açıklandı.
BEŞİKTAŞ'TA KİMLER SAKAT?
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde;
Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.
Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır.'