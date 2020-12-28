SÜPER LİG

Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağmur nedeniyle ertelendi

Antalyaspor ile Hatayspor arasında oynanacak 15. hafta maçı sağanak yağmur nedeniyle yarın aynı saate ertelendi. Talimatlara göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçın saatini değiştirme hakkı bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zemin kontrolü için sahaya çıkan hakemler kısa bir süre sonra soyunma odasına girdi.

Zemin kontrolü için sahaya çıkan hakemler kısa bir süre sonra soyunma odasına girdi.

Fotoğraf: Süleyman EKİN

Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam 19.00'da başlaması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması için erteleme kararı verildi.

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.

  • Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.

Karşılaşmanın hakem kadrosu uzun süre sahada incelemelerde bulunduktan sonra soyunma odasına girdi ve maçı erteledi.
Karşılaşmanın hakem kadrosu uzun süre sahada incelemelerde bulunduktan sonra soyunma odasına girdi ve maçı erteledi.
DHA

TFF maç saatini değiştirebilir

  • Talimatlara göre maç yarın aynı saatte oynanacak fakat TFF'nin maçın saatini değiştirme hakkı bulunuyor.

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