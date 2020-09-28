SÜPER LİG

Antalyaspor üçüncü haftanın kapanışını üç puanla yaptı

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Denizlispor'u Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi böylelikle Süper Lig'de 3 hafta sonunda 7 puana ulaştı. Denizlispor ise 1 puanda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Veysel Sarı'nın gol sevinci

Veysel Sarı'nın gol sevinci

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar;

8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.

29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.


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