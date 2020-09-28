Antalyaspor üçüncü haftanın kapanışını üç puanla yaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.
29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.
⏱ Dk.90: Fraport TAV Antalyasporumuz, Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
G👊L: 58’ Veysel Sarı#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/yJxNFG6jE6
⏱ Dk.90: Fraport TAV Antalyasporumuz, Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
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