Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

17:1917/12/2025, Çarşamba
AA
Teknik direktör Erol Bulut
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 7'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçta görev yaptı. Antalyaspor, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig'de olmak üzere 3 galibiyet elde ettiği bu müsabakaların 2'sinden beraberlikle 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.


Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'deki son maçında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.






#Süper Lig
#Antalyaspor
#Erol Bulut
