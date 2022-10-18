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Antalyaspor'a bir kötü haber daha: Fredy üç hafta yok

Süper Lig'de son haftalarda istediği skorları alamayan Antalyaspor'a bir şok da Angolalı orta saha oyuncusu Fredy'den geldi. Alanyaspor maçında sakatlanan oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Antalyasporda Fredynin sakatlığı ne ve sahalara ne zaman dönecek?
Fredy, bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

Süper Lig'de 3. haftada sahasında Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 puan toplayan Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başlarken taktiksel çalışmayla sona erdi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin oyuncularına sık sık uyarılarda bulunurken, İstanbulspor maçının önemine değindi.

Ndao, Boffin ve Fernando antrenmana katılmadı

Akdeniz ekibinde Konyaspor maçında fibula kemiğinde parçalı kırık bulunan ve 5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Alassane Ndao, kasığında problem olan kaleci Boffin ile Alanyaspor maçında sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Fernando Martins antrenmana katılmadı.

Kaleci Boffin ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in hafta içerisinde antrenmanlarda deneneceği, kendilerini iyi hissetmeleri halinde İstanbulspor maçında görev almaları bekleniyor.

Alassane Ndao gözyaşlarına hakim olamadı
SPOR
Alassane Ndao gözyaşlarına hakim olamadı

Fredy 3 hafta yok

Antalyaspor'a bir şok da Angolalı oyuncu Fredy'den geldi. 3-2 kaybedilen Alanyaspor maçında sakatlığından dolayı 76'ncı dakikada oyundan çıkan ve alt arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu belirlenen başarılı orta saha oyuncusunun, en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fredy, takımının İstanbulspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarında sahada olamayacak.

Üç oyuncunun cezası bitti

Antalyaspor'da 3-0 kaybedilen Adana Demirspor maçında kırmızı kart görerek 2 hafta cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu ve Japon oyuncu Shoya Nakajima ile Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Güray Vural cezalarını tamamladı.

Üç oyuncunun, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde cuma günü İstanbulspor'a karşı sahada olması bekleniyor.


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