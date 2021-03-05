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Antalyaspor'dan açıklama: VAR kimin için var?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz, VAR sisteminde daha adaletli değerlendirme yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.
Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşması sonrası VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Yılmaz, kulübün sosyal medya hesaplarından "VAR kimin için var" başlığıyla yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları Süper Lig karşılaşmasında teknik ekibi ve sahada onurlarıyla mücadele eden futbolcuları kutladığını belirtti.

"Süper Lig'de 1000’inci golü attığımız, 55 yıllık tarihimizde yenilmezlik serisi rekoru kırdığımız bir karşılaşmadan galibiyet ile Antalya'ya dönmek isterdik" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

  • "Karşılaşmada 1-0 önde olduğumuz sırada, Amilton'a ceza sahası içinde yapılan hareketin ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı ile karşılaştırıldığında daha net penaltı olması gerekirdi. VAR sisteminin daha adaletli değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Rakip kalecinin futbolcumuz Veysel'i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR'ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini, şaşkınlıkla izledik. Ayrıcalık değil hakkaniyet, kavga ve küfür değil centilmenlik ve dostluk istiyoruz."

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