SÜPER LİG

Antalyasporlu futbolculardan 'fair-play'e aday hareket

Denizlispor ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde konuk ekibin futbolcuları yılın fair-play hareketlerinden birine imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcular Denizlispor maçında centilmence bir harekete imza attılar.

Antalyasporlu futbolcular Denizlispor maçında centilmence bir harekete imza attılar.

Denizlispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin kalecisi Adam Stachowiak, takım arkadaşından gelen topu eliyle durdurup, endirekt serbest vuruş kullanacağını sanınca hakem Halil Umut Meler, çift vuruş kararı verdi.

Bu sırada Denizlispor Kaptanı Hugo Rodallega, Antalyasporlu futbolcularla konuşarak durumu anlatıp kırmızı beyazlıların topu kendilerine bırakmasını istedi ve arkadaşlarından baraj kurmamalarını işaret etti. Bu esnada Antalyasporlu Yekta da teknik heyete döndü ve topu Denizlisporlu futbolculara bırakmak için izin istedi.

Tamer Tuna ve ekibinin verdiği izin sonrasında Yekta çift vuruşu kullandı ve Sinan Gümüş'e bıraktı. Sinan da topu auta attı.

Pozisyon sonrasında Hugo Rodallega, Yekta Kurtuluş'u alnından öptü ve taraftarlarının rakibi alkışlamasını istedi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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