Antalyasporlu futbolculardan 'fair-play'e aday hareket

Denizlispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin kalecisi Adam Stachowiak, takım arkadaşından gelen topu eliyle durdurup, endirekt serbest vuruş kullanacağını sanınca hakem Halil Umut Meler, çift vuruş kararı verdi.

Bu sırada Denizlispor Kaptanı Hugo Rodallega, Antalyasporlu futbolcularla konuşarak durumu anlatıp kırmızı beyazlıların topu kendilerine bırakmasını istedi ve arkadaşlarından baraj kurmamalarını işaret etti. Bu esnada Antalyasporlu Yekta da teknik heyete döndü ve topu Denizlisporlu futbolculara bırakmak için izin istedi.

Tamer Tuna ve ekibinin verdiği izin sonrasında Yekta çift vuruşu kullandı ve Sinan Gümüş'e bıraktı. Sinan da topu auta attı.

Pozisyon sonrasında Hugo Rodallega, Yekta Kurtuluş'u alnından öptü ve taraftarlarının rakibi alkışlamasını istedi.