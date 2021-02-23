Antalyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un olağan genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı. Pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurula Antalyaspor A.Ş. hissedarları katıldı.

Genel kurulda Mustafa Yılmaz'ın sunduğu yönetim kurulu üyeleri listesi oy çokluğuyla seçildi.

Birlik çağrısı

Başkan seçilmesinin ardından konuşan Yılmaz, yönetim kurulunun belirlenmesi için gece gündüz çaba sarf etmesine rağmen istediği desteği bulamadığını söyledi. Bugünden itibaren sosyal medya veya farklı mecralarda Antalyaspor yönetimini eleştirilenlere, tenkit edenlere asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, genel kurula katılanlardan bu konuda destek istediğini belirtti. Antalyaspor camiasına tek yumruk ve birlik olma çağrısı yapan Yılmaz, "Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım herkesin kayıtsız kaldığı bu dönemde görev sorumluluğuna talip oldu. Artık vefalı olalım, birbirimize saygı duyalım, camiaya zarar verecek davranışlardan kaçınalım" dedi.

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"Türkiye Kupası'nı şehrimize getirmek istiyoruz"

Antalyaspor'un hedeflerinden bahseden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ligde Gaziantep deplasmanındaki beraberlikle, Ziraat Kupası'nı dahil edersek 12 maçlık yenilmezlik serisine devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu başarıların artacağına inanıyorum. Kupada yarı finaldeyiz, ilk hedefimiz finale çıkmak. Finalden sonra da şehrimize Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz. Ersun hoca, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Ben ve yönetim kurulunda görev yapacak arkadaşlarım zorlu süreçte arma aşkı için görevi üstlendi. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hiçbirine laf söyletmeyeceğim."

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