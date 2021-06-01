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Antalyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın görevi bırakmasının ardından kulüp başkanlığına Aziz Çetin seçildi.

Haber Merkezi AA
Antalyasporun yeni başkanı belli oldu
Aziz Çetin

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Mustafa Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyelerinin toplantı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Aziz Çetin'in başkanlığa seçildiği belirtildi.

Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, başkan vekilliği görevinin iki kişiye çıkarılmasına ve asbaşkan Sabri Gülel'in bu göreve atanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi Ramazan Karabulut'un da asbaşkanlık görevine getirildiği aktarıldı.

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