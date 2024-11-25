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Arabistan'da N'Koudou rüzgarı! Performansıyla ligi salladı

Arabistan'da N'Koudou rüzgarı! Performansıyla ligi salladı

11:5325/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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N'Koudou bu sezon ligde 7 gole ulaştı.
N'Koudou bu sezon ligde 7 gole ulaştı.

Beşiktaş'tan ayrılarak Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2023-24 sezonu başında Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Damac FC takımına imza atan Georges-Kevin N'Koudou, buradaki performansıyla dikkat çekiyor. Geride bıraktığımız sezonu 10. sırada tamamlayan Damac FC, toplam 44 gol atmıştı. N'Koudou bu gollerin 20'sine (15 gol, 5 asist) direkt etki ederek dikkat çekmişti.


Georges-Kevin N'Koudou, 2024-25 sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı. NTV Spor'da yer alan habere göre ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı veren N'Koudou, sezon genelinde ise 11 maçta 7 gol, 2 asiste ulaştı. Georges-Kevin N'Koudou son olarak dün oynanan ve 2-1 kazandıkları Al-Kholood maçında da takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.



#Georges-Kevin N'Koudou
#Beşiktaş
#Arabistan

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