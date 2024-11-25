Arabistan'da N'Koudou rüzgarı! Performansıyla ligi salladı

Georges-Kevin N'Koudou, 2024-25 sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı. NTV Spor'da yer alan habere göre ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı veren N'Koudou, sezon genelinde ise 11 maçta 7 gol, 2 asiste ulaştı. Georges-Kevin N'Koudou son olarak dün oynanan ve 2-1 kazandıkları Al-Kholood maçında da takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.